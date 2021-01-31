На Луганщине перевернулась фура с полной цистерной мазута. Фото

В Луганской области возле поселка Новоайдар 31 января перевернулся грузовик DAF. В результате ДТП на дорогу вытекло 12 тонн мазута.

Происшествие случилось примерно в 07:20. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, водитель DAF с цистерной не справился с управлением, в результате чего фура перевернулась на бок.

На месте работали спасатели, принимая меры по ликвидации последствий происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине перевернулся грузовик КрАЗ с 29 военными. Несколько человек получили травмы.