На Луганщине осквернили памятник "Героям-добровольцам". Фото

На Луганщине полицейские разыскивают правонарушителей, которые 4 апреля осквернили памятник "Героям-добровольцам".

По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках Независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, полицейские начали досудебное расследование, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"Вчера в полицию Лисичанска обратилась местная жительница с сообщением о том, что по ул. Красной, в районе Дворца культуры неизвестный разрисовал мемориал "Героям-добровольцам", – говорится в сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около шести утра кто-то зарисовал краской надписи на памятнике.

Сведения относительно этого события внесли в ЕРДР с правовой квалификацией ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Сумах мужчина снял флаг с могилы погибшего защитника Украины – командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, похороненного на Аллее Славы. Как известно, именно там в 2019 году похоронили комбрига ВСУ Евгения Коростылева.