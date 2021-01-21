На Луганщине обнаружили запрещенное российское оружие

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
4,6 т.
Российская мина

На бывших позициях террористов "ЛНР" у поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганщины было найдено запрещенное оружие российского производства.

Этот факт еще раз подтвердил присутствие российских оккупантов на востоке Украины и их обеспечение страной-агрессором, отметили на странице пресс-службы штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В частности, правоохранители изъяли боевую противопехотную фугасную мину нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации.

На Луганщине нашли запрещенные российские мины.
Одна из мин террортистов "ЛНР" уже взорвалась.
Взрывотехники на месте обезвредили вторую мину.

Защитники отметили, что подобные боеприпасы никогда не были на вооружении Вооруженных сил Украины. Они используются только боевиками для запугивания местного населения и вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также украинские воины напомнили, что найденное оружие запрещено Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. В итоге взрывотехники обезвредили уцелевшую противопехотную фугасную мину нажимного действия ПМН-2 сразу на месте.

Найденные мины никогда не были на вооружении ВСУ.
Воронка, которая образовалась после обезвреживания мины.
Доказательство присутствия российских оккупантов на Донбассе.

Мины на Донбассе

Мины на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины нашла вблизи Северодонецка Луганской арсенал со взрывчаткой и средствами поражения. Он принадлежал российским террористам "ЛНР" и был обустроен еще в 2014 году.

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