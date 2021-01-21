На Луганщине обнаружили запрещенное российское оружие

На бывших позициях террористов "ЛНР" у поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганщины было найдено запрещенное оружие российского производства.

Этот факт еще раз подтвердил присутствие российских оккупантов на востоке Украины и их обеспечение страной-агрессором, отметили на странице пресс-службы штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В частности, правоохранители изъяли боевую противопехотную фугасную мину нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации.

Защитники отметили, что подобные боеприпасы никогда не были на вооружении Вооруженных сил Украины. Они используются только боевиками для запугивания местного населения и вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также украинские воины напомнили, что найденное оружие запрещено Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. В итоге взрывотехники обезвредили уцелевшую противопехотную фугасную мину нажимного действия ПМН-2 сразу на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины нашла вблизи Северодонецка Луганской арсенал со взрывчаткой и средствами поражения. Он принадлежал российским террористам "ЛНР" и был обустроен еще в 2014 году.