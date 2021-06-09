На Луганщине обнаружили три схрона с боеприпасами наемников РФ. Фото

Сразу три тайника поддерживаемых РФ незаконных вооруженных формирований с боевыми средствами поражения обнаружили на Донбассе. В частности, схроны террористы обустроили в Счастьинском районе Луганской области, за 3-5 километров от линии разграничения.

Там были обнаружены скрытые арсеналы, оставленные боевиками еще в 2014 году во время боевых действий на Луганском направлении. Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что все вооружение находилось в боевом состоянии. Например, в подземном схроне рядом с дачным поселком неподалеку Счастья хранились также противопехотные осколочные гранаты РГН и ударно-дистанционные запалы, которые несли особую опасность для гражданского населения.

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Так, в одном схроне террористов возле села Гречишкино обнаружили:

3 выстрела к гранатомету ПГ-7;

13 подрывников ГО-2;

7 гранат Ф-1 и РГД-5,

2 минных взрывателя и запал для гранат;

более 1 тыс. патронов.

Второй тайник, неподалеку автодороги в районе села Безгиново, содержал:

5 противопехотных осколочных гранат РГН;

5 ударно-дистанционных запалов УДЗ;

7 гранат Ф-1;

2 запала УЗРГМ;

7 подрывников;

160 крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм.

А в третьем схроне, вблизи жилой зоны села Передельское, хранились:

18 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;

8 гранат Ф-1 и окопный заряд;

почти 700 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм.

Помогли правоохранителям и СБУ изъять и обезвредить все эти средства поражения сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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