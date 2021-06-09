На Луганщине обнаружили три схрона с боеприпасами наемников РФ. Фото
Сразу три тайника поддерживаемых РФ незаконных вооруженных формирований с боевыми средствами поражения обнаружили на Донбассе. В частности, схроны террористы обустроили в Счастьинском районе Луганской области, за 3-5 километров от линии разграничения.
Там были обнаружены скрытые арсеналы, оставленные боевиками еще в 2014 году во время боевых действий на Луганском направлении. Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что все вооружение находилось в боевом состоянии. Например, в подземном схроне рядом с дачным поселком неподалеку Счастья хранились также противопехотные осколочные гранаты РГН и ударно-дистанционные запалы, которые несли особую опасность для гражданского населения.
Так, в одном схроне террористов возле села Гречишкино обнаружили:
3 выстрела к гранатомету ПГ-7;
13 подрывников ГО-2;
7 гранат Ф-1 и РГД-5,
2 минных взрывателя и запал для гранат;
более 1 тыс. патронов.
Второй тайник, неподалеку автодороги в районе села Безгиново, содержал:
5 противопехотных осколочных гранат РГН;
5 ударно-дистанционных запалов УДЗ;
7 гранат Ф-1;
2 запала УЗРГМ;
7 подрывников;
160 крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм.
А в третьем схроне, вблизи жилой зоны села Передельское, хранились:
18 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;
8 гранат Ф-1 и окопный заряд;
почти 700 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм.
Помогли правоохранителям и СБУ изъять и обезвредить все эти средства поражения сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщал OBOZREVATEL:
недавно в Луганской области обнаружили скрытый арсенал боеприпасов террористов. В тайнике хранилась даже противопехотная "мина-лягушка", запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года.
Еще один схрон боеприпасов, который принадлежал снайперу "ДНР", нашли в Донецкой области. Среди них были ВОГи, гранаты, дымовые шашки и тысячи патронов различного калибра.