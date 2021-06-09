На Луганщине обнаружили три схрона с боеприпасами наемников РФ. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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На Луганщине обнаружили три схрона с боеприпасами наемников РФ. Фото

Сразу три тайника поддерживаемых РФ незаконных вооруженных формирований с боевыми средствами поражения обнаружили на Донбассе. В частности, схроны террористы обустроили в Счастьинском районе Луганской области, за 3-5 километров от линии разграничения.

Там были обнаружены скрытые арсеналы, оставленные боевиками еще в 2014 году во время боевых действий на Луганском направлении. Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что все вооружение находилось в боевом состоянии. Например, в подземном схроне рядом с дачным поселком неподалеку Счастья хранились также противопехотные осколочные гранаты РГН и ударно-дистанционные запалы, которые несли особую опасность для гражданского населения.

Видео дня
На Луганщине СБУ обнаружила три схрона боевиков

Так, в одном схроне террористов возле села Гречишкино обнаружили:

  • 3 выстрела к гранатомету ПГ-7;

  • 13 подрывников ГО-2;

  • 7 гранат Ф-1 и РГД-5,

  • 2 минных взрывателя и запал для гранат;

  • более 1 тыс. патронов.

Схроны террористы обустроили в Счастьинском районе

Второй тайник, неподалеку автодороги в районе села Безгиново, содержал:

  • 5 противопехотных осколочных гранат РГН;

  • 5 ударно-дистанционных запалов УДЗ;

  • 7 гранат Ф-1;

  • 2 запала УЗРГМ;

  • 7 подрывников;

  • 160 крупнокалиберных патронов калибра 12,7 мм.

Схроны боевиков находились за 3-5 км от линии разграничения

А в третьем схроне, вблизи жилой зоны села Передельское, хранились:

  • 18 артиллерийских снарядов калибра 30 мм;

  • 8 гранат Ф-1 и окопный заряд;

  • почти 700 патронов для крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7 мм.

Все вооружение находилось в боевом состоянии

Помогли правоохранителям и СБУ изъять и обезвредить все эти средства поражения сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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