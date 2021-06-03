На Луганщине обнаружили тайник запрещенных боеприпасов террористов. Фото

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения. В тайнике хранилась, среди прочего, противопехотная так называемая мина-лягушка, запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Как отмечается, тайник, вероятно обустроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок.

Его нашли на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволья.

Правоохранители изъяли из тайника:

5 гранатометных выстрелов РПГ-22;

4 противопехотные осколочные мины МОН-50;

1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 ( "мина-лягушка");

2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти14 кг)

6 ручных гранат различных модификаций;

6 гранатометных выстрелов ВОГ;

1 окопный заряд.

Как добавили в СБУ, изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось при взаимодействии с пиротехнической службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, ранее на бывших позициях террористов "ЛНР" у поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганщины было найдено запрещенное оружие российского производства. В частности, правоохранители изъяли боевую противопехотную фугасную мину нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийские наемники совершили дистанционное минирование с запрещенного оружия вблизи населенных пунктов на Донбассе, расположенных на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.