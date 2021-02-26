На Луганщине нашли схрон диверсантов, причастных к подрывам зданий. Фото

В Луганской области обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки диверсионной группы террористов.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, схрон с оружием оставили боевики, которые причастны к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Среди обнаруженного оружия были: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства России. Всего в схроне нашли:

5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26,

более 100 гранатометным выстрелов,

24 артиллерийских снаряда,

почти 8 килограммов тротила,

более килограмма пластида,

10 боевых гранат различных модификаций,

2 минометные мины,

противопехотная мина,

кумулятивный заряд,

6 капселей-детонаторов,

2 дымовые шашки,

17 запалов различных модификаций,

более 8000 патронов различных калибров.

Все оружие изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области в заброшенном здании обнаружили огромный склад с тысячами боеприпасов, оружием и взрывчаткой.