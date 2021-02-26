На Луганщине нашли схрон диверсантов, причастных к подрывам зданий. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
5,0 т.
На Луганщине нашли схрон диверсантов, причастных к подрывам зданий. Фото

В Луганской области обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки диверсионной группы террористов.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, схрон с оружием оставили боевики, которые причастны к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Схрон террористов

Среди обнаруженного оружия были: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства России. Всего в схроне нашли:

  • 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26,

  • более 100 гранатометным выстрелов,

  • 24 артиллерийских снаряда,

  • почти 8 килограммов тротила,

  • более килограмма пластида,

  • 10 боевых гранат различных модификаций,

  • 2 минометные мины,

  • противопехотная мина,

  • кумулятивный заряд,

  • 6 капселей-детонаторов,

  • 2 дымовые шашки,

  • 17 запалов различных модификаций,

  • более 8000 патронов различных калибров.

Найденное на Донбассе оружие диверсантов
Схрон террористов на Луганщине

Все оружие изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области в заброшенном здании обнаружили огромный склад с тысячами боеприпасов, оружием и взрывчаткой.

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