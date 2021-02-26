На Луганщине нашли схрон диверсантов, причастных к подрывам зданий. Фото
В Луганской области обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки диверсионной группы террористов.
Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, схрон с оружием оставили боевики, которые причастны к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.
Среди обнаруженного оружия были: противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства России. Всего в схроне нашли:
5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26,
более 100 гранатометным выстрелов,
24 артиллерийских снаряда,
почти 8 килограммов тротила,
более килограмма пластида,
10 боевых гранат различных модификаций,
2 минометные мины,
противопехотная мина,
кумулятивный заряд,
6 капселей-детонаторов,
2 дымовые шашки,
17 запалов различных модификаций,
более 8000 патронов различных калибров.
Все оружие изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области в заброшенном здании обнаружили огромный склад с тысячами боеприпасов, оружием и взрывчаткой.