На Луганщине нашли два тайника боеприпасов террористов. Фото

В Луганской области были обнаружены два схрона с крупнокалиберными снарядами и гранатами.

Как сообщает пресс-служба СБУ, тайник нашли в Новоайдарском районе на берегу реки Айдар вблизи села Маловендловка.

Спецслужбы отметили, что в схроне находилось пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм.

СБУ нашла тайник с оружием

Второй схрон правоохранители нашли на дне высохшего озера у села Старый Айдар Станично-Луганского района. С тайника было изъято 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.

В СБУ отметили, что оба тайника были заложены в 2014-2015 годах. Боеприпасы намеренно спрятали под воду, но из-за засухи схроны оказались на поверхности. Опасный арсенал был уничтожен.

Боеприпасы на дне реки

Крупнокалиберные снаряды

Гранаты

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ нашла в тайниках "Л/ДНР" более 137 кг взрывчатки и почти 100 тысяч боеприпасов.