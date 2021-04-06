На Луганщине на службе умер инспектор батальона 'Миротворец'. Фото

Во вторник, 6 апреля, умер 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, смерть произошла во время несения службы на блокпосту на окраине города Сватово Луганской области.

"За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава", – говорится в сообщении.

Причины смерти полицейского не называются.

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