На Луганщине изнасиловали 6-летнюю девочку: фото подозреваемого

В Северодонецке Луганской области задержали 48-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 6-летней девочки.

Во вторник, 27 апреля, в полицию обратилась мама с сообщением о том, что ее ребенка изнасиловал неизвестный. Злоумышленника оперативно задержали, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сотрудники следственно-оперативной группы и оперативники Управления уголовного розыска, которые выехали на место происшествия, в ходе проведения следственно-оперативных действий установили личность злоумышленника, его место нахождения и задержали", – говорится в сообщении.

При проведении неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления, по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства. Девочка сейчас госпитализирована в больницу.

В рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении и изнасиловании 19-летней девушки. Подозреваемый познакомился с девушкой и предложил ей помощь в поиске работы.