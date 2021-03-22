На Луганщине гражданский подорвался на гранате: заподозрили теракт

На Луганщине 21 марта произошел взрыв на территории домовладения в селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территорией. В результате ЧП пострадал 42-летний местный житель.

Об инциденте сотрудников дежурной части Счастьенского районного отдела полиции сообщили медики. Как информирует сайт ГУНП в области, событие квалифицировали по статье о "террористический акт" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сотрудники следственно-оперативной группы и взрыво-технической службы ГУНП установили, что в день трагедии трое местных в с. Орехово-Донецкое выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки.

Во время поднятия одной доски с земли произошел взрыв, в результате которого один мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом минно-взрывная травма, осколочными ранениями левой кисти и левой голени.

Отмечается, что двор, на территории которого произошел взрыв, расположен на окраине населенного пункта, в непосредственной близости от линии разграничения, он является не жилым и ничем не огражденный.

"С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", – говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт". Проводится досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волновахе Донецкой области 18 марта дети обнаружили гранату на стадионе.