На консульстве Словакии в Харькове оставили надпись о Крыме: в МИД отреагировали

Глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок прокомментировал инцидент с надписью о Крыме на здании консульства страны в Харькове.

По его словам, этот случай показывает то, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и они должны взвесить то, как их используют. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Denik N.

Кроме того, Корчок отметил, что он сам уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и Игорь Матович.

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович во вторник, 2 марта, заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса Спутник V "Закарпатскую Украину". После этого он объяснил, что пошутил.

Затем в Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии в ответ на скандальную шутку премьер-министра страны Игоря Матовича.

Премьер-министр Словакии извинился перед Украиной за свою неудачную шутку о Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, также бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не должна ограничиться публичными комментариями и требованием извинений. Иначе есть риск, что Закарпатье "станет вторым Крымом".