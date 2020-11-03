На кладбище в Приморске после Хэллоуина обнаружили 14 разрушенных могил. Фото

После празднования Хэллоуина в ночь на 1 ноября жители Приморска Запорожской области обнаружили на кладбище больше десятка разрушенных вандалами могил.

Как сообщили очевидцы в группе "Я люблю Приморск" в Facebook, всего было 14 покореженных могил, разбитых могильных плит и памятных монументов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уважаемые приморцы! Посмотрите, чем занимает свой досуг наше подрастающее поколение на кладбище по улице Голубенко. И сходите, по возможности, проведайте своих родственников", – написала местная жительница.

В полиции сообщили, что на данный момент принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

По данному факту открыто производство по ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.

Всего было 14 разбитых могильных плит Facebook "Я люблю Приморск"

Акт вандализма обнаружили на утро после Хэллоуина Facebook "Я люблю Приморск"

Полиция принимает меры по установлению вандалов Facebook "Я люблю Приморск"

Открыто производство по статье "надругательство над могилой" Facebook "Я люблю Приморск"

В акте вандализма подозревают местных подростков Facebook "Я люблю Приморск"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Винниччине подростки ради развлечения повалили и разбили 66 могил на старом еврейском кладбище.