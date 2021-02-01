На Кировоградщине "мокрый хулиган" получил пулю в голову от экс-милиционера

В Благовещенском Кировоградской области во время конфликта между бывшим милиционером и тремя молодыми людьми, пытавшимися сходить в туалет прямо на улице, пулю в голову получил 23-летний парень.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние удовлетворительное, пишет ТСН. Стрелял бывший начальник районной милиции Сергей О., рассказала журналистам тетя пострадавшего Наталья.

Инцидент произошел 31 января вечером. Парень в компании двух друзей остановился на улице Шевченко, чтобы справить нужду. Компанию увидел бывший сотрудник правоохранительных органов, и, застукав одного из друзей "на горячем", ударил по затылку. Тот ответил, началась потасовка.

По словам родственницы пострадавшего, увидев пистолет в руках экс-милиционера, парень попросил спрятать его. Однако тот начал стрелять в воздух. Тогда пострадавший якобы попытался выбить пистолет и повалил мужчину на землю. А бывший правоохранитель якобы выстрелил ему в голову.

Пострадавший написал заявление в полицию.

В пресс-службе Национальной полиции Кировоградской области факт стрельбы подтвердили и заверили, что расследование дела будет объективным.

По словам пресс-секретаря правоохранителей области Виталины Бевзенко, информация в ЕРДР внесена по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, совершенного при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника, а также по статье "хулиганство".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Голосеевском районе Киева местные жители установили на доме камеру с датчиком движения для борьбы с прохожими, которые ходят в туалет в неположенном для этого месте. Когда хулиган попадает в зону действия датчика, включается свет и звуковая сигнализация.

По наблюдениям, большинство прохожих сразу уходит, заметив установленную технику или после срабатывания сигнализации. Однако некоторые никак не реагируют на средства борьбы за чистоту.