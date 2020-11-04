На Кировоградщине жестоко убили девушку, камеры сняли подозреваемого

В селе Малая Виска Кировоградской области жестоко убили 22-летнюю девушку. Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщила ТСН. Преступление произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Девушка возвращалась от подруги около полуночи, однако домой так и не дошла. На следующий день на улице нашли ее истерзанное тело.

Камеры видеонаблюдения сняли, как за девушкой, которая шла домой, последовал мужчина. Больше ее никто живой не видел.

В полиции сообщили приметы подозреваемого:на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см.

Правоохранители обращаются ко всем, кому известна любая информация о личности мужчины или его местонахождении, с просьбой сообщить в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы 31 октября 47-летний посетитель убил девушку-бариста ударом ножа в сердце. Подозреваемого в убийстве удалось задержать.