На Кировоградщине за $3,5 млн обещали повлиять на Офис президента в назначении главы ОГА. Фото

В Кировоградской области задержали двух лиц, которые за 3,5 миллиона долларов обещали оказать "содействие" в назначении главы облгосадминистрации. Один из фигурантов представился "советником" президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте Офиса генеральной прокуратуры Украины. Как выяснилось, никто из них не имеет отношения в органам государственной власти (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В ведомстве уточнили, что фигуранты заявляли о возможности повлиять на чиновников в Офисе президента и правительства для назначения на должность главы Кировоградской ОГА.

"По данным следствия, двое граждан за 3,5 миллиона долларов США неправомерной выгоды обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента Украины и Кабинета министров Украины и решить вопрос о назначении потерпевшего на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации. При этом один из них представился советником президента Украины. На самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти", – сказано в пресс-релизе.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин 26 мая согласовал кандидатуру Марии Черной на пост главы Кировоградской областной администрации. Документ о назначении передан в Офис президента Владимира Зеленского для подписи.

Напомним, что в июне 2020 года за вымогательство взятки в размере 1,8 млн гривен был задержан тогдашний глава Кировоградской ОГА Андрей Балоня.