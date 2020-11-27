На Кировоградщине военный МАЗ влетел в бригаду дорожников: двое погибших

В Кировоградской области, неподалеку от села Ольшанка Новоархангельского района, 26 ноября военная машина въехала в бригаду работников дорожной службы: два человека погибли, один (по другим данным – двое) травмирован.

Об этом сообщил "Суспільне Новини" со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Виталина Бевзенко. Во время аварии дорожники стелили асфальт.

ДТП произошло в 15:20 на автодороге М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, уточнила представительница Нацполиции. МАЗ столкнулся с машиной для укладки асфальта. От удара автомобиль военных перевернулась.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в ДТП в Ривненской области на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" погибли мать и малолетний сын, еще двое детей – в реанимации. Смертельная авария произошла 26 ноября на Моквинском перекрестке около 15:00.