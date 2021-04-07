На Кировоградщине сестра убила 9-летнего брата, отказавшегося помогать с уборкой
В Кировоградской области 21-летней девушке сообщили о подозрении в умышленном убийстве своего 9-летнего брата и арестовали. Между ними возник конфликт из-за уборки.
Трагедия произошла в селе Песчаный Брод в конце марта. Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры на официальном сайте в среду, 7 апреля.
Как заявила начальник отдела защиты интересов детей и противодействия насилию местной прокуратуры Алла Мороз, правоохранительные органы оперативно по горячим следам установили и задержали лицо, подозреваемого в умышленном убийстве мальчика.
"Это 21-летняя сестра погибшего. Девушке сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство малолетнего ребенка", – сказала она.
Суд избрал подозреваемой наиболее строгую меру пресечения – содержание под стражей.
В постановлении суда от 2 апреля указано, что инцидент произошел 30 марта. В тот день брат и сестра были дома и занимались хозяйством.
Между ними произошел конфликт из-за того, что мальчик не хотел помогать сестре убирать.
Девушка взяла в руки деревянную палку, подошла к брату и нанесла ему не менее десяти ударов по телу, "причинив телесные повреждения в виде множественных поверхностных травм живота, спины, таза, конечностей, геморрагического шока", сказано в судебном постановлении.
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