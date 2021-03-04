На Кировоградщине СБУ накрыла сеть, создавшую фейковые органы власти

Служба безопасности Украины пресекла деятельность антиукраинской сети, которая планировала дестабилизировать регион.

Как сообщается на сайте СБУ, злоумышленники пытались сформировать "альтернативные" органы местного самоуправления, которые дублировали названия действующих объединенных территориальных общин.

По данным следствия, для легализации незаконных структур использовались фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

"От имени таких псевдоОТО отправлялись письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс. По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе", – уточнили в спецслужбе.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику; документацию новосозданных псевдоорганов; печатную продукцию.

Открыто уголовное производство по части 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес, финансирующий террористические организации "Л/ДНР".