На Кировоградщине 20-летний парень застрелился из-за долгов после армии. Предсмертное видео
В селе Свердликово на Кировоградщине из-за долгов совершил самоубийство 20-летний Владислав Юзвик, который 12 апреля вернулся из армии.
Парень застрелился из самодельной винтовки во дворе своих родителей вечером 18 апреля. Об этом сообщается в сюжете программы "Надзвичайні новини" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На своем телефоне украинец оставил прощальное видео, а на странице в соцсети – пост, в котором объяснил причины своего поступка.
Парень рассказал, что мошенник (бывший сослуживец) выманил у него более 25 тыс. гривен. "И теперь у меня пять кредитов, которые моя семья не в состоянии вернуть", – написал Юзвик.
"Я уже неделю не сплю. Не могу ничего нормально воспринимать. Едет крыша. Это все из-за него. Он более трех месяцев не возвращает мне деньги. Выманил более 20 тысяч. С каждым разом все больше и больше требует. От безысходности одалживал ему. Потому что грозился не отдать предыдущий долг", – рассказывал парень в предсмертном видео.
Известно, что он служил с октября 2019 года. Согласно публикации погибшего, у семьи осталось еще двое детей.
Полиция открыла уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".
Фрагмент предсмертного видео смотрите с 3:44:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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