На Кировоградщине насмерть замерз годовалый ребенок: мальчик искал маму, которая ушла к соседке

В Кировоградской области похоронили годовалого ребенок, который сам ушел из дома и замерз насмерть. Выяснилось, что мальчик отправился искать свою 23-летнюю маму, которая ушла в гости к соседке.

Пропажу обнаружила прабабушка малыша, тогда же стало понятно, что он сам толкнул дверь и вышел на улицу. Сначала ребенка искали родственники и соседи, а после обратились в полицию, сообщили в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Служебный пес обнаружил мальчика в камышах в 200 метрах от дома. Малыш был одет в памперс, колготки и футболку. Он умер от переохлаждения спустя несколько часов с 23:00 до 00:30, так как в тот день резко похолодало и выпал снег.

По словам соседей, криков ребенка они не слышали. В социальной службе рассказали, что семья не считалась неблагонадежной, а мать с сыном время от времени приезжали в гости к бабушке.

В ближайшие дни матери погибшего мальчика сообщат о подозрении, суд выберет ей меру пресечения. Женщине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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