На Кировоградщине годовалый ребенок сам ушел из дома и замерз насмерть

В Кировоградской области годовалый ребенок самостоятельно выбрался из дома. Мальчика обнаружили на территории населенного пункта без признаков жизни, предварительно, он умер от переохлаждения.

Мать погибшего ребенка заявила в полицию о его пропаже в субботу, 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Кировоградской области.

Правоохранители начали расследование по факту гибели малолетнего ребенка. Было установлено, что мальчик смог выйти из дома, так как двери не были закрыты.

Данные по делу внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 УК Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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