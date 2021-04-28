На Кировоградщине 20-летний парень застрелился после возвращения из армии: новые подробности трагедии

На Кировоградщине 20-летний Владислав Юзвик покончил с собой из-за долгов по быстрым кредитам, которые он брал для армейского сослуживца. Родители погибшего теперь пытаются добиться справедливости через правоохранительные органы, а армейский друг отдавать деньги не собирается и теперь скрывается от ответственности в больнице.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На Кировоградщине в селе Свердликово Новоархангельского района уже похоронили парня. Он только 12 апреля вернулся из армии, где проходил срочную службу, а 18 апреля выстрелил себе в висок из самодельного ружья. Родители буквально на несколько мгновений опоздали, чтобы уберечь сына от самоубийства.

За несколько секунд до рокового выстрела Влад прислал родным сообщение, в котором написал, что в его гибели виновен сослуживец Иван Д. Именно он на протяжении нескольких месяцев выманивал у парня деньги, заставляя брать все новые и новые так называемые быстрые кредиты. Каждый раз друг говорил, что вернет долги только в случае, если Влад возьмет очередной кредит.

"Обманом и шантажом мошенник Иван Владиславович Д. выманил у меня больше 25 тысяч гривен, и теперь у меня пять кредитов, которые моя семья не в состоянии вернуть", – написал Влад.

Для простой сельской семьи, где растут еще двое детей, такая сумма непосильна. На прощание парень попросил помочь родителям. Но даже после смерти на телефон погибшего продолжают поступать звонки кредиторов.

"Я даже и не знал об этом друге. Рассматриваю фото сына из армии, там нигде нет этого Ивана. Разве что на двух групповых фотографиях он есть. И его знакомые тоже удивляются, когда Влад успел с ним подружиться", – в растерянности говорит OBOZREVATEL отец Влада Андрей Юзвик.

По словам отца, Иван Д. брал деньги в долг на игры.

"Он должен многим. Их воинская часть стоит в Гостомеле под Киевом, говорят, этого Ивана там и другие люди разыскивают, кому он должен деньги. Я связывался с ним, он сначала сказал, что долги вернет. Потом заявил, что денег у него нет. И сейчас он находится в психиатрической больнице в Киеве", – рассказывает отец.

Андрей Юзвик вспоминает, что сын, когда проходил срочную службу, хотел заключить контракт и остаться в армии. Но родные его отговорили, сказали, что он еще молод и ему не следует спешить с таким решением.

"Сын приехал, смотрю, два дня все время на телефоне сидит. Я пытался с ним поговорить, но он только попросил денег, ему надо было и все. Мы думали, что он хочет новый телефон купить. Это уже после смерти сына мы увидели все эти переписки на его телефоне, а так ничего не знали", – говорит мужчина.

Семья строила планы. Сам отец занимается ремонтами домов и хотел сына немного научить строительному делу, а потом вместе отправиться на заработки в Европу.

В полиции Кировоградской области нам сказали, что сейчас открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства. Однако отказались уточнить, установлена ли личность того, кто вынуждал Влада брать деньги в долг и допрошен ли он. Сослались на тайну следствия.

Отец погибшего рассказывает, что в полицию они пошли сами, не дождались, пока правоохранители к ним приедут. "Нам теперь говорят, что должны провести ряд экспертиз, сам телефон сына тоже на экспертизе. Словом, я не верю, что виновного накажут", – вздыхает отец.

Местные жители переживают, говорят, что погибший был хорошим парнем, добрым, но очень доверчивым. А быстрые кредиты сыграли с ним злую шутку. Из-за доверчивости и боязни, что о проблеме узнают родители, Влад влезал в долги, надеясь, что сослуживец рано или поздно все вернет. Но тот деньги возвращать, как видно, и не собирался.