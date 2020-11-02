На Киевщине задержали вора в законе по прозвищу Магало
Ранее 46-летний уроженец Грузии вместе с подельником напали на семью предпринимателя
Это случилось в загородном доме потерпевшего в Киевской области
Злоумышленники забрали у бизнесмена $150 тыс.
Работники Нацполиции задержали в Киевской области вора в законе по прозвищу "Магало".
В июле этого года решением суда ему было отказано в получении гражданства Украины, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас злоумышленник содержится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
Его задержали, несмотря на то, что он использовал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.
Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили временное место пребывания преступника и 31 октября провели операцию по задержанию в загородном доме Киевской области.
Относительно вора в законе составлен админпротокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщил OBOZREVATEL, убийство в Турции 20 августа одного из самых влиятельных "воров в законе" на постсоветском пространстве Надира Салифова (Лоту Гулы) приведет к криминальному переделу, в частности, и в Украине.