На Киевщине задержали вора в законе по прозвищу Магало

Работники Нацполиции задержали в Киевской области вора в законе по прозвищу "Магало".

В июле этого года решением суда ему было отказано в получении гражданства Украины, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас злоумышленник содержится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Его задержали, несмотря на то, что он использовал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских.

Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили временное место пребывания преступника и 31 октября провели операцию по задержанию в загородном доме Киевской области.

Относительно вора в законе составлен админпротокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщил OBOZREVATEL, убийство в Турции 20 августа одного из самых влиятельных "воров в законе" на постсоветском пространстве Надира Салифова (Лоту Гулы) приведет к криминальному переделу, в частности, и в Украине.