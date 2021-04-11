На Киевщине задержали мужчину, который застрелил аиста ради развлечения

В городе Васильков Киевской области мужчина ради развлечения застрелил аиста. Полиция изъяла ружье и открыла уголовное производство.

Об этом сообщает пресс служба полиции Киевской области. Злоумышленником оказался 25-летний парень.

"В отдел полиции №1 Обуховского районного управления полиции обратился местный житель, который сообщил, что возле его дома застрелили птицу...Менее чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника, им оказался 25-летний молодой человек. Мужчина предоставил правдивые показания и признался в содеянном . Пневматическое ружье изъято и направлено на экспертизу ", – говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения.

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