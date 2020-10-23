На Киевщине разоблачили группировку рейдеров и наркодиллеров под руководством нардепов

В Киевской области разоблачили общественную организацию, которую финансировали нардепы для проведения рейдерских захватов и участия в политических акциях.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Организацию контролировали народный депутат и сопредседатель одной из действующих политических партий.

Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях.

Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирования осуществлял также другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией.

Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали сбыт участниками организации двух партий амфетамина.

Во время обысков по адресам проживания основных фигурантов изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ​​ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

Двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали, еще трое находятся в розыске.

Пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм СБУ

Патроны и боеприпасы СБУ

В ходе обыска изъяли ручной гранатомет СБУ

Устройство для отстрела резиновых патронов СБУ

СБУ задержала двух подозреваемых СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала организованную преступную группировку, члены которой в домашних условиях изготавливали взрывчатку и продавали оружие и боеприпасы в нескольких регионах, в том числе в столице, Житомире, Киевской и Львовской областях.