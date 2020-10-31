На Киевщине произошел взрыв боеприпасов: есть жертва. Фото

В селе Озера Бородянского района Киевской области произошел взрыв при фасовке боеприпасов во дворе местного жителя.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, погиб работник, а 48-летнего владельца домохозяйства задержали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию, пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, специалисты подразделения взрывотехнической службы. При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

Капсули к нарезному оружию хранились на основании соответствующего договора с одним из обществ.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному.

Разнорабочий пытался открыть ящик с капсюлями для снаряжения патронов mvs.gov.ua

В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью mvs.gov.ua

48-летнего владельца домохозяйства задержан mvs.gov.ua

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