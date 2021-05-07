На Киевщине поймали банду, которая пытала людей и вымогала $35 тысяч. Фото

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении семи членам преступной группы, которая занималась рейдерством и вымогательством денег и имущества за несуществующие долги.

За вознаграждение от "заказчиков" они насильно заставляли граждан выполнять незаконные требования или вымышленные обязательства. Также они похищали и незаконно лишали свободы людей, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Преступная группа характеризовалась безусловным признанием ее лидера другими членами, дисциплинированностью участников, конкретным распределением ролей и функций каждого исполнителя. Для обеспечения стабильности и безопасности функционирования группировки при подборе участников учитывались их личные качества, физические данные, умение действовать в группе, уголовное прошлое, навыки обращения с огнестрельным оружием", – говорится в сообщении.

С конца прошлого банда преследовала двух жителей Бориспольского района, требуя 35 тысяч долларов за якобы поджог автомобилей Mazda CX7 и Subaru Outback. Члены преступной группировки угрожали применением физического насилия к потерпевшим и их родственникам, в случае отказа предоставить указанную сумму средств.

С целью подтверждения серьезности своих намерений, в начале апреля 2021 они похитили и незаконно лишили свободы одного из пострадавших. Держа его в лесополосе вблизи трассы "Киев-Харьков", жестоко пытали, били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить "убытки".

Правоохранители задержали участников банды при передаче части средств. В ходе спецоперации правоохранителями было одновременно проведено более 10 обысков на территории двух областей по месту жительства задержанных лиц, а также в транспортных средствах.

Во время следственных действий обнаружено и изъято мобильные телефоны, оружие и боеприпасы, черновые записи, транспортные средства, которые использовались для совершения преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США поймали преступную группу, в которую входили украинцы, похитившие из банковских сейфов на территории Украины более $30 млн.