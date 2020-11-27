На Киевщине похоронили погибшего на Донбассе воина: не дожил день до 31-летия. Фото

В Фастове Киевской области простились с воином 72-й бригады имени Черных Запорожцев старшим солдатом Вячеславом Минкиным.

Как сообщается на странице бригады в Facebook, военный погиб 24 ноября вблизи Авдеевки от пули российских оккупантов.

"Провести в последний путь военнослужащего пришли друзья, родные и собратья Вячеслава, представители командования Сухопутных войск, оперативного командования "Север" и неравнодушные фастовчане", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпер боевиков ранил украинского военного неподалеку от Авдеевки Донецкой области – боец умер в больнице.

Позже стало известно, что погибшего звали Вячеславом Минкиным. Он родился 25 ноября 1989 года, то есть до 31-летия не дожил один день.

В 2019-м Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".

Дома фастовца ждали жена и сын.