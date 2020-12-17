На Черниговщине похитители авто убили мужчину

В Черниговской области трое злоумышленников пытались забрать машину и убили водителя, их уже задержала полиция.

Автомобиль с телом погибшего обнаружили вблизи одного из сел Нежинского района, пишет пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции. Мужчина получил огнестрельное ранение в грудь (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Следователи установили, что вечером 15 декабря 33-летний пострадавший возвращался из Нежина к месту жительства. Между селами его остановили трое мужчин.

Пытаясь забрать машину, они начали угрожать водителю применением оружия, а затем один из них – 22-летний житель Нежина выстрелил в него. Мужчина скончался на месте.

Поняв, что убили человека, злоумышленники скрылись с места преступления.

Уже вскоре подозреваемых задержали, во время обысков у фигурантов дела изъяты вещественные доказательства, в частности орудие убийства.

По информации правоохранителей, задержанные в содеянном сознались.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Одесской области ночью 15 декабря жестоко зарезали женщину-таксистку.

Убийство произошло в селе Любополь Лиманского района. Тело погибшей выбросили в переулке, Преступники похитили автомобиль потерпевшей, который позже сожгли.