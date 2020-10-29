На Киевщине откопали тело пропавшего мужчины

Таша Адамович Расследования 16:29, 29.10.2020 Обновлено: 17:00, 29.10.2020

В Бородянском районе откопали тело жителя Киевской области Владимира Шуба.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники. Мужчина 1975 года рождения ушел из дома еще 25 октября и не вернулся.

Объявление о розыске было опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный". В последний раз мужчину видели живым в с. Берестянка на Киевщине.

Мужчина пропал без вести 25 октября
Telegram Киев Оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Николаеве, на территории микрорайона Варваровка, обнаружили тела двух мужчин. У обоих погибших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения.

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