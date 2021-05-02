На Киевщине мужчину задержали за изнасилование несовершеннолетней. Фото подозреваемого

В селе Токаревка Киевской области 23-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю жительницу города Сквира. Подозреваемого задержали.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, пострадавшая отдыхала с друзьями в беседке у озера, где они употребляли алкогольные напитки. Через некоторое время к ним присоединились еще двое наглядно знакомых мужчин. Когда стемнело, один из мужчин воспользовался беспомощным состоянием девушки и изнасиловал ее.

Отмечается, что молодой человек задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит тюремное заключение сроком от семи до двенадцати лет.

Напомним, на Луганщине задержали 48-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 6-летней девочки. Злоумышленник оперативно задержан. Девочку госпитализировали в больницу.

Также в Украине три несовершеннолетние подверглись разврату, двум девочкам по 11 лет, а младшей потерпевшей – семь. Одну из девочек в Одесской области более двух лет насиловал 28-летний мужчина. Она – дочь его гражданской жены.

Другую девочку 11-ти лет изнасиловал ее 25-летний сосед. Он подошел к ребенку, который гулял на улице возле своего дома, завел его в нежилой дом, где совершил насильственные действия.

А в Хмельницкой области 35-летний мужчина подозревается в развращении 7-летней школьницы. Злоумышленник совершил развратные действия в отношении девочки прямо в подъезде дома.

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