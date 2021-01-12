Оккупанты задержали на Керченском мосту 100 крымских татар – Чубаров

Российские оккупанты 11 января задержали около сотни крымских татар, которые направлялись в Ростов-на-Дону на заседание суда по "делу Хизб ут-Тахрир".

Инцидент произошел на Керченском мосту, который соединяет РФ и оккупированный украинский Крым. Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что заседание по делу назначено на 10:00 12 января. Силовики забрали у людей, которые ехали из Бахчисарая, Судака и Белогорска, документы, фотографировали их паспорта.

Чубаров отметил, что россияне визуально осматривали машины и автобусы, которые проезжали по мосту. Автомобили, где не замечали крымских татар, пропускали без проверки документов.

Активисты отметили, что их обещали отпустить, но процесс затягивают – вероятно, для того, чтобы люди не успели приехать на судебное заседание. Они хотели явиться туда, чтобы поддержать соотечественников, которым будут оглашать приговор.

Чубаров назвал российское "дело Хизб ут-Тахрир" судилищем. "В Крыму идет целенаправленная охота на представителей коренного народа полуострова", – подчеркнул он.

Видео с места событий:

Напомним:

11 января в Ростове-на-Дону состоялось финальное заседание в Белогорском "деле Хизб ут-Тахрир". На нем последнее слово имели подсудимые Энвер и Риза Омеровы и Айдер Джаппаров. Россияне обвиняют их в террористической деятельности.

Прокуроры требуют 19 лет колонии строгого режима для Энвера Омерова, 12 лет –для Ризы Омерова и 18 лет Джапарову.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории оккупированного Крыма 11 января начались учения военнослужащих Вооруженных сил РФ.