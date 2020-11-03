На Керченском мосту в Крыму незаконно задерживали крымских татар. Фото и видео

В понедельник, 2 ноября, сотрудники российской дорожно-патрульной службы в разных районах Крыма и на въезде на Керченский мост незаконно задерживали крымских татар.

Инцидент произошел вечером, около 21:00. Крымские татары направлялись с оккупированного полуострова в Южный Окружной военный суд РФ, сообщила "Крымская солидарность" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Ростове-на-Дону фигурантам так называемой Красногвардейской группы по делу Хизб ут-Тахрир должны были вынести приговор.

Паспорта у всех пассажиров микроавтобусов собирали, объясняя тем, что необходима проверка личности по базе данных. Некоторым водителям угрожали штрафами в размере 200 тысяч рублей, взамен предлагали вернуться в сопровождении ДПС.

Причиной назвали проверку по базе данных. "Крымская солидарность" в Facebook

Людей удерживали до трех ночи. "Крымская солидарность" в Facebook

К посту ДПС на въезде на Керченский мост прибыл отряд ОМОНа и Росгвардии.

"Людям начали постепенно, но очень медленно отдавать паспорта. Водительские удостоверения пока никому не отдают. Причины задержания никто из сотрудников не поясняет", – уточнили в "Крымской солидарности" в 3 часа ночи 3 ноября.

Они направлялись в Ростов-на-Дону. "Крымская солидарность" в Facebook

Людей удерживали возле Керченского моста. "Крымская солидарность" в Facebook

Задержанные ехали на приговор. "Крымская солидарность" в Facebook

На место прибыла Росгвардия. "Крымская солидарность" в Facebook

Крымские татары в Крыму. "Крымская солидарность" в Facebook

Сотрудники российской ДПС. "Крымская солидарность" в Facebook

Людей незаконно удерживали. "Крымская солидарность" в Facebook

Крымских татар задержали возле Керченского моста. "Крымская солидарность" в Facebook

Стало известно о задержании крымских татар. "Крымская солидарность" в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, утром 31 августа в Нижнегорском и Советском районах, а также городе Судаке временно аннексированного Крыма российские силовики устроили обыски в домах крымских татар. Среди них активисты и журналисты общественной организации "Крымская солидарность".