В Крыму катастрофа с COVID-19, "помогли" туристы из России, – Бабин

В оккупированном Россией Крыму люди не получают надлежащей медицинской помощи, в том числе в ситуации с лечением коронавируса. Ведь так называемые власти полуострова закрыли жителям доступ к получению эффективных лекарств.

При этом на возникновение катастрофы с COVID-19 там повлияли российские туристы. Об этом в эфире канала "Апостроф TV" рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (2017-2018 годы) Борис Бабин.

Он подчеркнул, что сегодня на оккупированных территориях наблюдается ситуация импортозамещения и регулирования медицинских препаратов законодательством РФ, а в целом "таможенная" политика России запрещает ввозить лекарства с материковой Украины.

Но помимо такого нарушения прав жителей Крыма на получение медицинской помощи, оккупационные власти еще и не заботятся о надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии на полуострове в период пандемии.

"Речь идет о постоянных парадах, обучениях, "победобесии", которое у них длилось с апреля по июль. Влияет и ситуация искусственно организованного в Крыму курортного сезона. Потому что там никто не отменял все эти меры для россиян, которые незаконно приезжали в Крым миллионами человек и, конечно, в условиях пандемии составляли огромные риски для местного населения", – говорит Бабин.

По его словам, в целом система медицинского обеспечения на полуострове была не готова к вызовам пандемии. Он подчеркнул, что не говорит, якобы в других странах она была намного лучше, чем в Крыму. Однако указал на специфические факторы именно для оккупированных территорий.

"Так называемая "медицинская реформа" оккупантов, которая в Крыму продолжается с 2014 года по сей день, среди прочего, привела к катастрофической нехватке медперсонала. Поэтому там сегодня, как ни странно, медперсонала меньше, чем в больницах на подконтрольной территории. Не хочу сказать, что у нас все очень хорошо, но там есть и такая проблема", – добавил Бабин.

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