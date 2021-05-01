На Ивано-Франковщине Kia лоб в лоб столкнулся с автобусом: два человека погибли. Фото

Вблизи Коломыи на Ивано-Франковщине днем 30 апреля в результате лобового столкновения автомобиля Kia Sportage и рейсового автобуса погибли два человека, 10 пострадали.

ДТП произошло примерно в 15:00 в селе Корнич, информирует сайт ГУ Нацполиции в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что в легковом авто находились двое одесситов – мужчина-водитель 1953 г. р. и женщина 1956 г. р. Их травмы оказались несовместимыми с жизнью, оба погибли на месте происшествия.

В рейсовом автобусе Mercedes-Benz, сообщением Ивано-Франковск – Сятын, находилось 23 человек. Шестеро из них попали с травмами в больницу. Других, как отметили правоохранители, медики осмотрели на месте аварии.

В полиции добавили, что причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Правоохранители решали вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Со своей стороны "Галицкий Корреспондент" со ссылкой на информацию от управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, сообщил, что именно водитель легковушки столкнулся с Mercedes-Benz. Последним руководил 65-летний житель с. Устья Снятинской общины.

За медицинской помощью обратилось 10 пассажиров автобуса:

жительница Ивано-Франковска, госпитализирована в Снятинскую ЦРБ;

ребенок 2015 г. р., житель Ивано-Франковска, госпитализирован в Снятинскую ЦРБ;

женщина из села Матеевцы, госпитализирована в Коломыйскую ЦРБ;

19-летний житель Коломыйского р-на Снятинской территориальной общины, с. Будилов, осмотрен врачом отпущен на амбулаторное лечение по месту жительства;

франковка, 1967 г. р., осмотрена врачом отпущена на амбулаторное лечение по месту жительства;

жительница села Матеевцы, осмотрена врачом отпущена на амбулаторное лечение по месту жительства;

еще двух прикарпатцев госпитализировали в больницы, а остальных двух – отпустили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля на трассе Н-11 Николаев – Днепр микроавтобус Fiat Scudo с телами больных COVID-19 от столкнулся с грузовым почтовым автомобилем Фотон Кобальт. Водитель первого погиб.