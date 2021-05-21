На Хмельнитчине задержали агента российских спецслужб, воевавшего за 'ЛНР'. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Хмельницкой области агента российских спецслужб. Он также в 2014-2016 годах воевал на стороне террористов "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ 21 мая. Отмечается, что он передавал данные о военных объектах в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным оперативников, в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его родственники. Там его курировал известный контрразведке СБУ сотрудник спецслужб РФ.

"Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особенное внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил", – уточнили в спецслужбе.

Мужчину задержали во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВСУ.

Расследование ведется по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ранее осудили агента российских спецслужб, который готовил теракт в Мариуполе. Мужчину приговорили к шести годам тюрьмы.