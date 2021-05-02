На Хмельнитчине водитель на авто вылетел со скалы. Фото спасательной операции
В Хмельницкой области 2 мая автомобиль BMW слетел со скалы. В момент аварии в нем находился 31-летний водитель.
Пострадавшего удалось спасти, сообщается на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Авария произошла около 11:00 возле села Субич, расположенного недалеко от города Каменец-Подольский.
"В момент ДТП в автомобиле находился только водитель. Прибыв на место происшествия, спасатели спустились к нему, а затем при помощи воротника Шанца зафиксировали голову, достали мужчину из авто и передали медикам", – сказано в сообщении.
Правоохранители устанавливают причины ДТП.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в апреле грузовик врезался в металлическую секцию пешеходного моста. Из-за аварии было частично заблокировано движение.
Водитель тогда получил травмы и был госпитализирован.