На Хмельнитчине в ДТП погибли двое подростков

В городе Волочиск Хмельницкой области 23 октября случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли двое подростков 14 и 15 лет.

Столкновение произошло около 20:00 с участием Honda CR-V и ВАЗ 2101, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С помощью гидравлических ножниц чрезвычайники деблокировали двух пассажиров 15 и 14 лет автомобиля "ВАЗ", после чего передали их в карету "скорой". Водитель и два пассажиров с "Жигулей" были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Два пассажира "ВАЗ" скончались в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области вечером 23 октября произошло смертельное ДТП. В результате столкновения "Пежо" и "Рено Сценик" погибли три человека, еще один пострадал.