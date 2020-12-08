На Хмельнитчине смертельное ДТП унесло жизни троих человек. Фото

В полночь 7 декабря на Хмельнитчине произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли, а еще один пострадал.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели получили сообщение о трагедии возле села Кривчик Дунаевицкого района в 23:56. В частности, сообщалось, что в аварию попала машина Volkswagen Passat В5.

В ее салоне находились четыре человека. В результате 46-летний водитель и пассажирки в возрасте 50 и 55 лет погибли, а еще один 47-летний пассажир от доставки в больницу отказался. Он был осмотрен медиками на месте автокатастрофы.

Отметим, что спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы достать тела погибших из поврежденного авто.

Кроме того, они отключили аккумулятор машины от питания, опасаясь ее возгорания. Установлением всех деталей трагедии занялись правоохранительные органы.

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