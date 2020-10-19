На Хмельнитчине сельского голову поймали на взятке в $15 тысяч

В Хмельницкой области правоохранители задержали на получении взятки в размере 15 тысяч долларов сельского голову.

Средства чиновник требовал и получил от местного жителя за предоставление разрешения на изготовление технической документации о передаче в частную собственность земельного участка площадью 10 га. Об этом информирует сайт МВД со ссылкой сектор коммуникации полиции Харьковщины.

Отмечается, что сельского чиновника задержали 19 октября прямо в помещении сельсовета, во время получения им указанной суммы.

Операцию по задержанию проводили следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления стратегических расследований на Изяславщине.

По данному факту уже зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, первого заместителя городского головы на Луганщине поймали на взятке. Чиновник требовал "откат" в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.