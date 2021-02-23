На Хмельнитчине пьяный полицейский насмерть сбил женщину и скрылся

В Хмельницкой области в селе Писаревка в понедельник, 22 февраля, 24-летний сотрудник полиции на своем авто "Opel" сбил 50-летнюю женщину. ДТП произошло в 18:35, потерпевшая от полученных травм умерла.

Совершив наезд на женщину, водитель скрылся с места происшествия, однако уже через 40 минут его разыскали в соседнем поселке. Для этого на территории области был объявлен специальный план, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Хмельницкой области.

Правоохранитель был в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил погибшую, которая шла по обочине в попутном направлении. Мужчина уже уволен из органов полиции, он находится под стражей.

"Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший – я принципиален в этих вопросах. Он уволен из органов полиции. Все собранные материалы мы передаем в ГБР. К сожалению, такие позорные ситуации в многотысячном полицейском коллективе случаются. Но мы без сожаления сразу прощаемся с теми, кто вместо того, чтобы защищать, сам нарушает Закон", – сказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Территориальному подразделению Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о произошедшем. Туда переданы все материалы по делу для проведения дальнейшего расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области полиция закрыла уголовное производство через три месяца после ДТП, которое произошло на автодороге М-19. Нетрезвый водитель, сбивший насмерть многодетную мать, избежал даже административной ответственности.