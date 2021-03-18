На Хмельнитчине произошло ДТП с военными: погибли три человека. Фото

В Хмельницкой области в четверг, 18 марта, около 17:00 на трассе Стрый-Знаменка между селами Поляны и Копачовка столкнулись военный КамАЗ и легковой автомобиль Audi. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

После удара оба транспортных средства вспыхнули, грузовик сгорел дотла. На месте происшествия работали спасатели и правоохранители, пишет "Сегодня".

По предварительным данным, причиной аварии могло стать то, что человек, находившийся за рулем Audi, не справился с управлением. 39-летний водитель и пассажир КамАЗа предварительно не пострадали и не были госпитализированы, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции на Хмельнитчине.

Полиция устанавливала личности погибших из автомобиля Audi. Делом занялось Государственное бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в Киеве на улице Богатырской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. От удара одна из машин слетела в кювет и перевернулась.