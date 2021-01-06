На Хмельнитчине двое парней сгорели в трансформаторе

В Хмельницкой области 6 января двое молодых мужчин погибли в небольшом пожаре, возникшем в результате замыкания в трансформаторной подстанции.

О несчастном случае в поселке городского типа Старая Ушица Каменец-Подольского района сообщил местный портал "ХМ-инсайд". В полиции OBOZREVATEL информацию подтвердили.

Отмечается, что замыкание случилось в трансформаторной подстанции неподалеку музыкальной школы. Во время локализации задымления в помещении подстанции были обнаружены два обгоревших тела мужского пола.

По словам фельдшера, погибшими оказались местными жители.

В комментарии корреспонденту OBOZREVATEL правоохранители добавили, что это ребята 1997 и 2001 годов рождения.

На месте происшествия работали специалисты управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Хмельницкой области и Районных электрических сетей (РЭС). Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства несчастного случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове несовершеннолетняя погибла от поражения электротоком, когда делала селфи на вагоне товарного поезда.