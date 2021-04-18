На Хмельниччине случилось смертельное ДТП, тела погибших вырезали из авто. Фото
В Хмельницкой области в субботу, 17 апреля, столкнулись два автомобиля – Daewoo и ВАЗ. В результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы.
ДТП произошло возле с. Солобковцы. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ ГСЧС на официальном сайте. Информацию об инциденте спасатели получили в 15:40.
Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось извлекать одного пострадавшего и тела двух погибших (1999 и 1961 годов рождения) из автомобилей.
"С помощью гидравлических ножниц и домкрата потерпевшего деблокировали из автомобиля и передали медикам для дальнейшего осмотра. Также спасатели деблокировали тела двух погибших...
Далее бойцы ГСЧС с помощью пожарных стволов смыли с дорожного покрытия обломки автомобилей и остатки горючего", – говорится в сообщении.
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