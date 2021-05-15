На Хмельниччине грузовик влетел в микроавтобус, оба загорелись: известно о 4 погибших. Фото с места ДТП
В Хмельницкой области около 7:00 часов утра 15 мая произошло масштабное ДТП с участием трех транспортных средств. Предварительно, жертвами могли стать четыре человека.
Авария случилась на автодороге "Житомир - Черновцы" вблизи с. Веселовка. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ Нацполиции.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo.
Прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes и Opel. Все транспортные средства загорелись.
Тушить сильный огонь пришлось спасателям. Только после этого следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.
В полиции добавили, что принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров, погибших в результате ДТП.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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