На Хмельниччине грузовик влетел в микроавтобус, оба загорелись: известно о 4 погибших. Фото с места ДТП

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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ДТП на Хмельниччине

В Хмельницкой области около 7:00 часов утра 15 мая произошло масштабное ДТП с участием трех транспортных средств. Предварительно, жертвами могли стать четыре человека.

Авария случилась на автодороге "Житомир - Черновцы" вблизи с. Веселовка. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ Нацполиции.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo.

Прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes и Opel. Все транспортные средства загорелись.

Пылающий грузовик

Тушить сильный огонь пришлось спасателям. Только после этого следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

В полиции добавили, что принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров, погибших в результате ДТП.

На месте столкновения работали сотрудники экстренных служб
Огонь потушили
Эвакуация автомобиля
Полиция выясняет детали аварии
Скриншот
Скриншот

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