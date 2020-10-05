На Херсонщине женщина утопила больного ребенка, пытаясь покончить с собой

В Скадовском районе Херсонской области 36-летняя местная жительница пыталась утопиться в Северо-Крымском канале вместе с 4-летним ребенком, который болел аутизмом.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, ссылаясь на мать мальчика, трагедия произошла 1 октября.

"По словам женщины, у нее сработал инстинкт самосохранения, и она выбралась, а мальчик утонул. Тело малыша нашли приблизительно в 500 метрах от места трагедии", – рассказал он.

Собеседник добавил, что информация о трагедии в полицию поступила от бывшего сожителя женщины 4 октября.

Правоохранители устанавливают причины и детали ЧП, открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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