На Херсонщине задержали сообщника ФСБ, причастного к преследованиям крымских татар

На КПВВ "Каланчак" в Херсонской области задержали гражданина Украины, который сотрудничал с ФСБ. В частности, он способствовал незаконным обыскам и задержаниям крымских татар по так называемым сфабрикованным оккупантами делам "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя, злоумышленник попал в руки правоохранителей 7 ноября во время попытки выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Установлено, что подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году остался работать в указанном обществе, которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".

"Используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26 марта 2019 года оказывал помощь оккупационным правоохранителям. А именно – "Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по республике Крым" в организации проведения ряда незаконных обысков в домовладениях представителей крымскотатарского народа, которые преследовались за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир", – говорится в сообщении.

Так, подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "Управление ФСБ РФ в республике Крым".

Например, 27 марта 2019 года подозреваемый предоставлял транспортные средства сотрудниками оккупационного "Управления ФСБ РФ в республике Крым" для проведения на территории Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых были задержаны 23 человека.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в ближайшее время Херсонским городским судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября сотрудники российской дорожно-патрульной службы в различных районах Крыма и на въезде на Керченский мост незаконно задерживали крымских татар.