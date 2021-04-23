На Херсонщине возле дома депутата прогремел взрыв. Фото

На Херсонщине в одном из поселков Новокаховской ОТО ночью в пятницу, 23 апреля, неизвестный бросил взрывное устройство во двор депутата городского совета. В это время вся семья мужчины находилась в доме.

Вероятно, злоумышленник использовал гранату. Взрывом был частично поврежден автомобиль, окна и фасад здания, никто из людей не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУНП в Херсонской области.

Депутат обратился в полицию в 2:30, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа вместе с взрывотехниками и кинологами. Они обследовали прилегающую территорию, однако там не было обнаружено опасных предметов.

Правоохранители собрали во дворе остатки предположительно от гранаты РГД-5 и рычаг, которые направили на экспертизу. По делу назначен ряд исследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 352 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг.

Полиция устанавливает причастных к инциденту лиц. Виновникам происшествия грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

"Полицейские проводят подворовые обходы жителей населенного пункта для поиска возможных свидетелей. Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной совершения преступления могла стать служебная деятельность заявителя", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом в результате ДТП в машине сгорел человек. Известно, что в результате столкновения с другим авто машину отбросило на отбойник, где она загорелась и через некоторое время взорвалась.