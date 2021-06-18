На Херсонщине военный-срочник покончил с собой, в его телефоне нашли странную переписку

На территории военной части в селе Антоновка Херсонской области застрелился военнослужащий, проходивший срочную службу. Парень родом из Кропивницкого, ему исполнился 21 год.

Об этом сообщили журналисты "ТСН", ссылаясь на комментарии руководителя Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Руслана Цыганкова. Правоохранитель отметил, что самоубийство произошло еще 4 июня.

Цыганков рассказал, что сейчас его ведомство проводит расследование. В его рамках изучено содержимое телефона военнослужащего. За шесть дней до трагедии он написал сообщение, которое носит довольно странное содержание: "Дело не в армии, дело во мне".

"Пока рано делать предположения, что именно могло повлечь такое решение для молодого человека. До конца срочной службы ему оставалось менее полугода. Мы опрашиваем сослуживцев, но пока никаких прояснений они дать по этому мрачному делу не могут", – сказал военный прокурор.

Ведется уголовное производство по части 1 ст. 115 с пометкой "Самоубийство" и по ст. 406 "Неуставные взаимоотношения между коллегами" Уголовного кодекса Украины.

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