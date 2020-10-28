На Херсонщине в многодетной семье переселенцев повесился ребенок

В Олешковском районе Херсонской области повесился 11-летний мальчик из многодетной семьи переселенцев из Луганской области.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, трагедия случилась 27 октября. Всего в семье было 7 детей.

"По словам родителей, в тот вечер дети играли в комнате, а когда отлучились, то погибший остался на некоторое время сам. Через несколько минут дети вернулись и обнаружили брата повешенным на ремне за железный ободок кровати", – рассказал источник.

Наш собеседник добавил, что малыша сразу же освободили из петли, а соседи помогли довезти его в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось.

"Семья на учете у правоохранителей не состояла. Около двух лет назад они переехали в Херсонскую область с Луганщины", – уточнил источник.

Причины трагедии устанавливаются, по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 27 октября около 9:00 в подъезде жилого дома пытался застрелиться мужчина.